VIDEO / Inter-PSG, scambio Eriksen-Paredes? GdS: “Così si può limitare i danni. E Conte…”

Nelle ultime giornate si è parlato di un possibile scambio, già a gennaio, tra Inter e PSG con Eriksen e Paredes che potrebbero scambiarsi vicendevolmente maglia. Ecco il pensiero di Carlo Laudisa, esperto di mercato della Gazzetta dello Sport:

“Sarà lo scambio giusto Eriksen-Paredes? Due storie di disagio, sia il danese che l’argentino non giocano eppure c’erano tante aspettative sui due giocatori. Il PSG aveva speso 40 mln per prendere dallo Zenit questo giocatore che era arrivato in Italia già con la Roma, poi ha fatto esperienze nell’Empoli e ha trovato una certa maturità. E’ anche molto duttile, può fare da trequartista, può fare da mezzala ma anche regista mentre Eriksen invoca il diritto di poter esprimere il suo talento e con Conte evidentemente il feeling non c’è”.

SU ERIKSEN – “In queste condizioni è chiaro che questo scambio può limitare i danni di una vicenda che sicuramente era nata sotto i migliori auspici, tanto è vero che l’Inter aveva puntato molto su questo ingaggio ma, ad un certo punto, bisogna adeguarsi alla realtà e in questo momento Conte ed Eriksen sono lontanissimi”.