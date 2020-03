VIDEO / Perisic resta a casa. Il figlio si allena con lui e il pallone è… dell’Inter

Anche la Bundesliga si è fermata e nell’emergenza coronavirus tutti i giocatori in Germania sono chiamati, alla stregua di quanto accade in Italia, ad allenarsi a casa per mantenere una discreta forma fisica. Così sta facendo anche Ivan Perisic, in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco dall’Inter. L’esterno croato ha documentato tutto con un video sui social. Il figlioletto non ha perso l’occasione di allenarsi con il papà. E non è sfuggito un dettaglio particolare. Il figlio si allena si con la maglia del Bayern Monaco, ma anche con la palla dell’Inter.