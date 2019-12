VIDEO FCIN1908 / Pezzali: “Lukaku acquisto formidabile. Certo, alcuni gol…”

Max Pezzali, invitato alla cena di Natale dell’Inter, è stato intercettato dai cronisti all’esterno del locale, tra cui ovviamente Fcinter1908. Questo il pensiero del cantante, grandissimo tifoso nerazzurro.

“Quello che è stato fatto finora è straordinario. Non voglio porre limiti alla provvidenza, ma meglio andarci cauti. Se in estate mi avessero detto che l’Inter sarebbe stata prima in classifica in questo momento non ci avrei creduto. Speriamo sia un campionato divertente. Lukaku? Acquisto formidabile, a volte gli si danno troppe responsabilità e guardano più le occasioni mancate che lo spazio che si crea attorno. Ha doti da grandissimo attaccante. Certo, se certi gol importanti li facesse sarebbe meglio, ma va bene. Razzismo? Credo sia un problema della società, italiana e non solo. Bisogna trattarlo con mezzi estremi, prendendo decisioni serie. Oggi ci sono gli strumenti tecnologici per prendere provvedimenti contro le persone. Si può fare”.