Nella gara della 6ª e ultima giornata del girone A di Champions League, l'Ajax vince per 3-1 in casa dei Rangers Glasgow e conquista il ripescaggio in Europa League. In gol Berghuis, Kudus, Tavernier e Conceicao. Per quest'ultimo, figlio dell'allenatore Sergio, è la prima rete nella massima competizione europea.

(Sky Sport)