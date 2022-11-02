Nella gara della 6ª e ultima giornata del girone A di Champions League, l'Ajax vince per 3-1 in casa dei Rangers Glasgow e conquista il ripescaggio in Europa League. In gol Berghuis, Kudus, Tavernier e Conceicao. Per quest'ultimo, figlio dell'allenatore Sergio, è la prima rete nella massima competizione europea.
(Sky Sport)
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