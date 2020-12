Ultima partita dell’anno per Antonio Conte e la sua Inter. L’allenatore nerazzurro e i suoi uomini proveranno a strappare il primo posto al Milan che è impegnato con la Lazio in questa giornata di Serie A. Il tecnico potrebbe affidarsi ad un 3-4-3 con Perisic accanto alla Lula. A centrocampo Barella e Brozovic e potrebbe rimanere in panchina Vidal. Hakimi dovrebbe essere il titolare a destra.

(Fonte: gazzetta.it)