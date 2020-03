Milano in quarantena, tutti a casa. Stefania De Val, compagna di Antonio Donnarumma, ha lanciato una sfida per continuare a fare attività fisica -allenandosi in casa – e ha coinvolto subito altre wags molto sportive (tra le quali due nerazzurre): Rocio Rodriguez (moglie di Borja Valero), Federica Schievenin (moglie di Barella) e Yolanda Ruiz (compagna di Pepe Reina).