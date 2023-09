VIDEO / La radiocronaca e il commento al gol di Portanova che scatena polemiche

La radiocronaca su RadioRai di Reggiana-Cremonese ha sollevato polemiche. I fatti: Manolo Portanova, calciatore della squadra emiliana in attesa di sentenza definitiva dopo la condanna per stupro, segna un gol bellissimo, il primo della sua stagione (il suo arrivo a Reggio Emilia aveva diviso la tifoseria). Il cronista di «Tutto il calcio minuto per minuto» commenta: "Un gol davvero meraviglioso che mette a tacere le polemiche anche se poi ricordiamo che tra qualche mese ci sarà l’appello del processo a Firenze per stupro di gruppo. Ma torniamo allo sport". Molte le critiche e le polemiche sui social, sollevate anche da esponenti dei partiti politici.