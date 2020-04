VIDEO / Covid19, la Regina Elisabetta tiene incollati i sudditi alla tv: “Siate forti, come sempre”

«Quelli che verranno dopo di noi potranno dire che i britannici di questa generazione sono stati forti come ogni altra». Un discorso di quattro minuti. Tanto gli inglesi sono rimasti appiccicati alla tv per ascoltare in diretta il discorso della loro sovrana su quanto sta accadendo per il coronavirus. La Regina Elisabetta, 94 anni, ha registrato il messaggio al castello di Windsor, dove è in isolamento da settimane insieme al Principe Filippo, alla presenza di un solo cameraman.