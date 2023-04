VIDEO / Roma-Feyenoord, notte di tensioni: scontri sfiorati, la polizia respinge 200 ultrà

Roma-Feyenoord, notte di tensione

Ieri sera a Roma una trentina di ultras arrivati dall’Olanda hanno deciso di brindare all’interno del pub Shamrock in zona Colosseo e inneggiare al Feyenoord. Il tutto è stato documentato e postato sui social: una mossa che sarebbe potuta costare cara agli olandesi. Poco prima di mezzanotte un nutrito gruppo di ultras locali - circa 200 - hanno cercato di raggiungere il locale con intenzioni tutt’altro che pacifiche: molti erano incappucciati o con caschi in testa, altri armati di bastoni. La spedizione punitiva non ha fortunatamente sortito alcun effetto: merito della polizia che, in poco tempo, è riuscita a disperdere il gruppo. L’attenzione resta massima in vista della partita di stasera tra Roma e Feyenoord (Video Twitter Hooligans.cz Official)