VIDEO / Roma, Totti: “Se Mourinho resta? Ora sono meno fiducioso”

Francesco Totti ha parlato così del futuro di Mourinho e della finale di Europa League della Roma contro il Siviglia

L'ex capitano della Roma, Francesco Totti, a margine della Padel Cup organizzata dalla Lega Serie A a Roma, al centro sportivo "Il Baiardo", in occasione della finale di Coppa Italia, ha parlato del momento della sua ex squadra in vista della finale di Europa League di Bucarest e del futuro di José Mourinho.