Sampdoria-Inter, Conte ne cambia tre: segnale a Vidal. E al posto di Lukaku…

Potrebbero essere tre i cambi di Antonio Conte per Sampdoria-Inter, di scena domani sera allo stadio Ferraris. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l’allenatore nerazzurro, anche in vista della sfida di domenica all’Olimpico contro la Roma, starebbe pensando a un moderato turnover.

In attacco, per esempio, Lukaku (escluse lesioni per lui) potrebbe andare in panchina. Al suo posto, Sanchez favorito su Perisic accanto a Lautaro Martinez. Gli altri cambi potrebbero essere a centrocampo e sulla sinistra, dove Darmian è in vantaggio su Ashley Young, titolare contro il Crotone.

Arturo Vidal, non in forma straordinaria e reduce da una brutta prestazione domenica a San Siro, andrà quasi certamente in panchina. Un segnale di Antonio Conte, che a quel punto punterebbe su Gagliardini.