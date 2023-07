VIDEO / Il Sassuolo si ispira allo spazialismo: ecco la nuova maglia away 2023-24

Puma e U.S. Sassuolo Calcio presentano oggi il nuovo Away Kit che sarà indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili nella stagione 2023/2024

Puma e U.S. Sassuolo Calcio presentano oggi il nuovo Away Kit che sarà indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili nella stagione 2023/2024. Ispirato allo spazialismo, il nuovo Kit è realizzato come fosse un’opera monocromatica sulla quale spiccano delle stripes oblique in verde (Green Bee) a ricordare dei tagli netti che squarciano il tessuto, regalando un effetto dirompente per un nuovo concetto di estetica che vuole rivelare l’essenza, l’anima del Club e una vera e propria apertura verso un nuovo futuro.