VIDEO / Scontri tra tifosi italiani e inglesi a Praga: le immagini

Momenti di tensione in centro a Praga per un contatto tra le due tifoserie avvenuto in una via adiacente il centro della città. Poco lontano, nella centralissima piazza San Venceslao, la polizia in tenuta antisommossa ha contenuto e identificato un centinaio ultras della Fiorentina, evidentemente ritenuti responsabili di far parte del gruppo che ha provocato i disordini.