VIDEO / Scudetto Napoli, l’arrivo del bus a Castel Volturno accolto da una folla di tifosi

L'arrivo a Castel Volturno del bus della squadra. Ma quasi tutti i giocatori erano andati via con i taxi dall’aeroporto militare di Grazzanise, mentre a bordo del pullman partenopeo erano presenti alcuni membri dello staff e qualche giocatore, tra i quali Gaetano e Zerbin. Migliaia le persone presenti allo scalo militare ma anche a Castel Volturno per celebrare la squadra. A Castel Volturno è arrivato il bus del Napoli (con lo staff) e Spalletti, arrivato al centro sportivo in auto.