“Vogliamo neutralizzare i punti di forza dell’Inter e abbiamo una settimana per capire come fare”. Il giocatore dello Shakhtar ha parlato in conferenza stampa, alla fine della gara con il Basilea (4 a 1 per gli ucraini) della semifinale contro l’Inter che si giocherà lunedì sera, 17 agosto, alle 21.