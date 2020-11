VIDEO / Atalanta-Inter, Skriniar si riprende la maglia da titolare. Coppia sudamericana in attacco

Dopo la sconfitta con il Real Madrid in Champions League, l’Inter scenderà in campo domani pomeriggio a Bergamo contro l’Atalanta. Il tecnico dei nerazzurri Conte dovrà molto probabilmente fare a meno di Romelu Lukaku e dovrebbe optare per la coppia sudamericana Lautaro-Sanchez.

In difesa torna Skriniar, dopo la lunga assenza per Covid, con lo slovacco ci saranno De Vrij e Bastoni. In mediana Brozovic e Vidal, con Hakimi e Young sulle corsie laterali. Dietro la coppia d’attacco ci sarà Barella con il solito ruolo di incursore.