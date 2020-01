VIDEO / Solskjaer: “Young? Noi non pronti ad offrirgli un biennale. Ci siamo detti…”

“Ashley ne farà 35 in estate e se riesce ad ottenere un contratto di due anni da qualche parte, la decisione è sua. Noi non eravamo pronti a offrirglielo. Ha servito bene questo club, è stato capitano, ha vinto trofei, campionati, coppe. Abbiamo altri giocatori che si stanno facendo avanti. Quando Ashley ha detto di voler provare questa esperienza ci siamo detti: “Perché non adesso?”. Il capitano? Maguire ha già indossato la fascia e continuerà a farlo. E’ arrivato ed è diventato un leader. Sono rimasto impressionato dalle sue qualità da leader: continuerà ad indossare la fascia”. Queste le parole di Ole Gunnar Solskjaer in conferenza stampa in merito alla cessione di Ashley Young all’Inter.