Spalletti: “Zhang ha fatto il massimo che poteva fare. Eriksen? Calciatore importante e Conte…”

L’ex tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha parlato del fairplay finanziario e del nuovo acquisto in casa nerazzurra Eriksen:

Margine di manovra inferiore a Conte? No assolutamente no, in quel momento lì non si potevano fare cose differenti. Avevamo il FPF da rispettare e in quel momento lì il presidente Zhang ha fatto il massimo di quello che poteva fare. Oggi ci sono altre possibilità e sta facendo altrettanto il massimo. La cosa fondamentale è che si riesca a dare soddisfazioni al popolo interista e mi sembra che tutto vada nella direzione sia giusta. Eriksen è sicuramente un calciatore molto importante. Ha delle qualità ben precise e sicuramente Conte se è andato a prenderlo conoscendolo sa che potrà essere utile, come lo sa l’Inter per quelli che sono gli obiettivi da raggiungere. Non andrò a vedere il derby perché ho da fare in campagna”.