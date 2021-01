Non è facile neanche per lui dover urlare ad ogni gol come fa sempre. Perché non è lo stesso di sempre senza i tifosi allo stadio. Lo speaker ufficiale dell’Inter, Mirko Mengozzi, ha però urlato con tutta la forza che aveva in corpo anche per l’ultimo gol dei nerazzurri. Al gol di Eriksen nel derby, all’ultimo minuto, è praticamente… impazzito.