VIDEO FCIN1908 / Lecce, Sticchi Damiani: “Chi vince lo scudetto? Credo l’Inter”

Il presidente del Lecce ha parlato ai giornalisti presenti al di fuori degli uffici della Lega Serie A: "L'Inter vince lo scudetto"

Oggi è in programma un'importante Assemblea di Lega. Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, ha parlato così ai microfoni dei giornalisti presenti: "In una Serie A in cui molte big hanno problemi finanziari enormi, andare ad eliminare le medio-piccole che hanno i conti in ordine, mi sembra un paradosso"