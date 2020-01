Conte ha fatto cambiare idea a tutti, anche a Suning. Nuova linea sul mercato: due in arrivo

In casa Inter c’è grande attenzione al mercato. Dopo un girone d’andata da protagonista, l’ultima gara sarà sabato a San Siro con l’Atalanta, la dirigenza nerazzurra è pronta a soddisfare le richieste di Conte sul mercato. La proprietà cinese ha da sempre preferito investire su giovani prospetti e, infatti, inizialmente, l’idea era quella di puntare su Kulusevski. Ma la possibilità di poter competere fin dal primo anno di Conte per il titolo ha di fatto portato a un cambio di strategia per i nerazzurri.

Per poter lottare fino all’ultimo con la Juve servono giocatori pronti subito. Profili che abbiano esperienza e idonei al calcio di Conte. Per questo si è deciso di puntare su Vidal, vecchia conoscenza del tecnico, e su Ashley Young. “Chi ha tempo non aspetti tempo”, ha detto Conte e l’Inter lo vuole accontentare…