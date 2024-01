L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Serie A di venerdì contro il Genoa

L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Serie A di venerdì contro il Genoa. La squadra emiliana viene dalla sconfitta per 3-0 in casa dell'Udinese.