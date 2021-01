Mattinata di lavoro per i dirigenti dell’Inter che in sede hanno visto Tinti, il procuratore di Alessandro Bastoni. Che assiste anche altri giocatori nerazzurri, Ranocchia e Darmian. L’agente è arrivato a metà mattinata ed era andato via dagli uffici nerazzurri. Ha visto Ausilio e Marotta insieme ad una sua collaboratrice, come appurato dall’inviato di FCINTER1908.IT. Si va verso la fumata bianca per il rinnovo del contratto del difensore.