VIDEO / I top 5 campionati, la Turchia, l’Arabia: date e orari di chiusura del calciomercato

La Serie A concluderà gli affari alle 20 del primo settembre. La Premier League alle 22, stesso orario per la Liga spagnola. Alle 18 termineranno gli scambi in Bundesliga, ultima è la Ligue1 che chiuderà alle 23. Ma in altri Paesi le trattative andranno avanti più a lungo. L'Arabia Saudita - quest'anno assoluta padrona del mercato - chiuderà i battenti il 17 settembre. Prima, l'8 settembre, stop agli affari in Turchia, mentre il Portogallo archivierà la sessione estiva del mercato il 22 settembre. In Qatar la data è quella del 15 settembre.