Tronchetti: “Inter non solo business. Una volta non dormii per un giorno e mezzo per vedere…”

Intervistato da Sky, l’ad di Pirelli Marco Tronchetti Provera ha parlato della sua grande passione per l’Inter:

Tra una partita dell’Inter e una gita in barca a vela? Dipende dall’importanza della partita. L’Inter per me è stata ed è anche business. La parte cuore ha aiutato il business, l’Inter è anche un periodo che ho vissuto con Massimo Moratti, sono anche dei valori, non solo business e cuore. L’Inter di Moratti penso sia stata molto congeniale alla Pirelli. Follia? Ho un ricordo di una partita di Champions League che, per riuscire a vederla, credo di non aver dormito per un giorno e mezzo. Ero dall’altra parte del mondo e volevo assolutamente esserci, era una partita col Barcellona, vinta.