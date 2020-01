VIDEO FCIN1908 / Ventola: “Ronaldo il Fenomeno? Superiore a tutti. Tra Lukaku e Zapata…”

Intervenuto a margine dell’evento Panini, Nicola Ventola, ex centravanti dell’Inter, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui l’inviata di FcInter1908: “Lukaku-Zapata? Sono molto simili, mi piacciono entrambi perché fanno salire la squadra e fanno gol: Lukaku è più giovane, scelgo lui. Inter e Atalanta? Gasperini non cambia mai, rischia più di Conte, ma Conte, se analizziamo i primi tempi, fa un calcio propositivo e cerca il gol. Se vinci 2-0 è normale che l’avversaria attacca e resti compatti: l’Inter nello 0-0 è sempre propositiva, a Gasperini non frega niente. Ronaldo e CR7? Cristiano e Messi li guardo per quello che fanno nei 90′, non li ho mai visti in allenamento: non mi sento di dire quello che ho detto per Ronaldo il Fenomeno. Per i miei tempi, Ronaldo era superiore a tutti”.