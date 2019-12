Anche se l’affare è tutt’altro che semplice, Arturo Vidal è uno degli obiettivi principali per il mercato di gennaio dell’Inter. Intanto il centrocampista del Barcellona ha “incontrato” il Babbo Natale del club blaugrana, come immortalato sui social. “Sarà lui il regalo per Conte?”, si domanda la Gazzetta dello Sport.