Uruguay-Paraguay finisce 0-0 e sul risultato finale pende un grave errore in sala Var, quello che nega il gol vittoria a Rodriguez per un fuorigioco fischiato a Bentancur.

Daniele Vitiello
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VIDEO/ Bentancur in fuorigioco? Quante polemiche in Uruguay-Paraguay

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