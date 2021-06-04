Uruguay-Paraguay finisce 0-0 e sul risultato finale pende un grave errore in sala Var, quello che nega il gol vittoria a Rodriguez per un fuorigioco fischiato a Bentancur.
VIDEO/ Bentancur in fuorigioco? Quante polemiche in Uruguay-Paraguay
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