VIDEO/ Lo chef interista Bottura ai fornelli in quarantena: anche Steven Zhang si diletta?

Massimo Bottura, chef di fama mondiale e grande tifoso nerazzurro, tiene compagnia ai suoi follower anche in quarantena. “Kitchen quarantine” è il format pensato per questo periodo di isolamento e lanciato su Instagram, in poco tempo capace di raggiungere un grandissimo successo. Stasera altro appuntamento in diretta, con tanto di maglia celebrativa dei 10 anni del Triplete Inter, seguito molto probabilmente anche da Steven Zhang. Il presidente nerazzurro ha condiviso il video di presentazione tra le sue stories.