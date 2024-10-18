I giocatori del club nerazzurro sono accompagnati da capi che riflettono l'eleganza e lo stile distintivo di Canali.
VIDEO / Inter, avanti con Canali: le immagini della nuova collezione Autunno/Inverno
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