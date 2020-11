VIDEO / Inter, Conte: “Ottimo rapporto con il presidente. Ma io non sono l’unica soluzione”

Antonio Conte, nella conferenza stampa post-Sassuolo-Inter, ha parlato così del rapporto con la società e del momento che sta vivendo l’Inter: “Sicuramente il rapporto con il presidente e la proprietà è un ottimo rapporto, io mi sono messo totalmente a disposizione per iniziare un percorso con questo club e per cercare di tornare e riportare il club dove merita e dove è stato dieci anni fa. Io sono una delle soluzioni. Io posso essere una delle soluzioni insieme alle due-tre soluzioni: ma non posso essere l’unica soluzione, non sono l’Inter. C’è bisogno di tutti quanti. Grande piacere della stima del presidente e della proprietà ed è una stima ricambiata. Io posso essere una delle soluzioni”.

(GazzettaTV)