Il gioco proposto da Guardiola come riscaldamento tecnico nell'allenamento alla vigilia della sfida con l'Inter
VIDEO FCIN1908 / City-Inter, l'attivazione tecnica di Gaurdiola: palleggi e canestro di testa
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Pedullà: "Mercato Inter è molto semplice: su Romero e Jones..."
Mercato Inter
Sia Stones che Romero all'Inter? Sky: "Le cifre per il Cuti, è possibile perché in uscita..."
Mercato Inter
Compagnoni svela: “Inter, ho io il nome dell’esterno destro perfetto: costa 40 mln”
Mercato Inter
Romano: "Inter-Frattesi, la situazione. Stones, in settimana le visite. Su Romero voglio dire..."
Mercato Rivali
Riso: "Rispondo su Frattesi, devo parlare con l'Inter! Volevo portar via Mancini, è pazzo perché..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti