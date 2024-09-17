Il gioco proposto da Guardiola come riscaldamento tecnico nell'allenamento alla vigilia della sfida con l'Inter

Andrea Della Sala
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VIDEO FCIN1908 / City-Inter, l'attivazione tecnica di Gaurdiola: palleggi e canestro di testa

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