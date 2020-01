VIDEO FCIN1908 / Eriksen fa impazzire gli interisti: saluto e selfie con i tifosi

Christian Eriksen si è affacciato dal balcone del CONI per salutare i tifosi dell’Inter: selfie ricordo per il danese. Il fuoriclasse ex Tottenham ha terminato le visite mediche, ora sarà in sede per la firma del contratto.

Niente Pinetina per Eriksen, che prenderà confidenza con i nuovi compagni da domani. Già probabile la convocazione per Udinese-Inter, con vista ovviamente sul derby della Madonnina, vero appuntamento designato per l’ex Spurs.

Eriksen avrà un ingaggio da 7.5 milioni più bonus, ma grazie al decreto crescita l’Inter avrà una spesa sul lordo vantaggiosa (circa 11 l’anno).

I nerazzurri verseranno nelle casse degli Spurs 20 milioni di euro, senza bonus, più la percentuale di solidarietà (ovvero il 5% in più). Il club inglese otterrà anche l’incasso di una partita amichevole da organizzare proprio con l’Inter.