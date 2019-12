VIDEO FCIN1908 / Festa Natale Inter, arriva Lautaro Martinez in dolce compagnia

Alla festa di Natale in centro a Milano è arrivato anche uno dei protagonisti più attesi, Lautaro Martinez. Il giocatore argentino non sarà disponibile nella sfida contro il Genoa per squalifica. Era diffidato ed è stato ammonito nella gara contro la Fiorentina. Con lui, alla serata organizzata dall’Inter, c’era anche la sua bellissima fidanzata, Agustina. Eccoli all’arrivo, all’ingresso del polifunzionale che ospita l’evento.

(Fonte: FCINTER1908.IT, da Milano Fabio Alampi e Daniele Vitiello)