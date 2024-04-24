Ecco le parole dell'amministratore delegato sport dell'Inter, Beppe Marotta, dal palco de Il Foglio a San Siro. Dall'inviato Daniele Vitiello

Marco Macca
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VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Istanbul ci ha dato consapevolezza. L'Inter ha una società forte"

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