Ecco le parole dell'amministratore delegato sport dell'Inter, Beppe Marotta, dal palco de Il Foglio a San Siro. Dall'inviato Daniele Vitiello
VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Istanbul ci ha dato consapevolezza. L'Inter ha una società forte"
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