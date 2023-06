La grande carica di Andrè Onana nell'intervista rilasciata durante l'Open Day di Appiano Gentile in vista della finale di Istanbul

"zero paura per la partita, daremo la vite per la finale in campo. La vita è cosi, ci sono momenti buoni e meno buoni, la finale non si deve giocare, si deve vincere. Handanovic? Una leggenda del club allenarmi con lui è un onore"