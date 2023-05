VIDEO FCIN1908 / Scaroni: “Stile Milan: niente capannelli attorno all’arbitro. E Pioli…”

Intervenuto presso l'evento "Il Foglio a San Siro", il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato così dell'acquisto di De Ketelaere

"Sento all'interno del Milan fiducia sul fatto che questo acquisto dia i frutti che ci si attendevano. C'è sempre un piano A di dargli un valore che ci ha portato a fare questo acquisto. La pazienza è una delle nostre virtù: il Milan deve avere un suo stile, i tifosi si comportano in modo corretto, non protestiamo mai, non facciamo capannelli attorno all'arbitro, i nostri giocatori sono il nostro patrimonio indiviso, non cerchiamo scuse. Pioli ad esempio non dice 'Porca miseria ci è mancato Leao'. Diamo fiducia a De Ketelaere e agli altri acquisti", il commento di Scaroni