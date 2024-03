VIDEO / Ferguson: “Amo Bologna, ma se chiama un grande club…”

Dal passato in Scozia, al presente in Italia: Lewis Ferguson si racconta nello speciale 'In love with Bologna', in onda su Sky Sport. "Amo questa città, questo club e i tifosi sono fantastici. Qui mi sento a casa, ma se una big dovesse bussare alla porta non posso dire che la lascerò chiusa..."