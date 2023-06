Gareth Bale non ha dubbi: il Manchester City batterà molto pesantemente l'Inter nella finale di Champions League di Istanbul

Pronostico ingeneroso per l'Inter da parte di Gareth Bale. Per il gallese sarà un massacro a Istanbul: il City vincerà 5-0 contro i nerazzurri. Ovviamente pronti tutti gli scongiuri per i tifosi della Benamata