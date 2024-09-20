Davide Frattesi non è l'unico giocatore che Inzaghi preferisce impiegare a gara in corso
VIDEO / Frattesi, ma non solo: Inzaghi ha trovato un'altra risorsa... a partita in corso
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