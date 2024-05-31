Gian Piero Gasperini intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato anche dell'attaccante arrivato dal Milan
VIDEO / Gasperini su De Ketelaere: "Ho capito subito il suo ruolo naturale"
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