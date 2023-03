VIDEO / Il sinistro di Pedro, poi Pavlidis e Kerkez: guarda Lazio-Az Alkmaar

Tonfo Lazio, la squadra di Sarri nell'andata di finale degli ottavi di Conference League perde 2-1 all'Olimpico contro l'Az

I biancocelesti partono a razzo. Il dominio è totale. E al 18' ecco il gol di Pedro al volo di sinistro su assist di Zaccagni. Gli olandesi sembrano alle corde, ma non è così. Perché sul finire di primo tempo, complice un errore in uscita della difesa laziale, Pavlidis la butta dentro di esterno destro su cross di Karlsson. Nella ripresa il copione non cambia. È la Lazio a fare la partita, ma sono gli olandesi a trovare il gol al 62' con Kerkez, ex Milan, che da due passi con un diagonale buca Maximiano. Nel finale è forcing biancoceleste, ma finisce così