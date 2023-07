VIDEO / Il compleanno di Vieri: la festa a Formentera

Christian Vieri compie oggi 50 anni e ieri sera ha festeggiato in grande stile a Formentera, presso il ristorante "A Mi Manera". presenti molti dei suoi amici ed ex compagni, come Nicola Ventola, Cristian Brocchi e Alessandro Matri. Guarda il video