VIDEO / Inter, San Siro è una bolgia. Acerbi circondato dai tifosi in festa: “Piano, ragazzi”

Francesco Acerbi è stato per l'ennesima volta applaudito e festeggiato dai tifosi dell'Inter, dopo un'altra incredibile prestazione. L'Inter vola in finale e il piazzale del Meazza diventa una bolgia di tifosi nerazzurri in festa. Impossibile andare a casa. La moglie di Acerbi ha documentato la situazione: macchina circondata dai tifosi grati al giocatore.