Nella seconda gara di pre campionato i nerazzurri battono per 7 a 0 la Carrarese. A segno Lukaku, con una doppietta, Sanchez, Young, Lautaro, doppietta anche per lui, e sigillo finale di Salcedo. Nella giornata di domani tornerà in campo la formazione di Antonio Conte, questa volta allo stadio Meazza, contro il Pisa