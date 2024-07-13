Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa della nuova stagione che inizierà ad agosto
VIDEO / Inter, Inzaghi avvisa: "Ancora più feroci. Ecco cosa dirò ai miei giocatori"
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Chivu: "Curtis Jones ha tante cose che cercavamo. Esposito? La cosa che non deve fare..."
Interviste
Chivu: "Alzato il livello con il mercato. Lautaro carico. Ecco quinta, sesta e settima punta"
Rassegna stampa
Inter, un dettaglio avrà un peso notevole sull'andamento in Champions
Champions League
Champions, la previsione statistica dopo il sorteggio: ecco quali saranno le prime otto
Rassegna stampa
Inter, Chivu esulta: Thuram pienamente recuperato. Cagliari? Pio corre, ma Marcus scalpita
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti