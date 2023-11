VIDEO / Inter al Mondiale per club, la guida: come funziona, regolamento, ranking, date

L'Inter si è ufficiosamente qualificata al Mondiale per Club 2025, in attesa che la Fifa renda ufficiali i criteri di ammissione

Nel giugno 2025 si disputerà la prima edizione del nuovo Mondiale per Club, che si giocherà ogni quattro anni con 32 squadre partecipanti. L’Europa ha diritto a 12 posti e la Champions in corso contribuirà nell’assegnazione dei posti: l'Inter è già qualificata, Juve, Milan e Napoli sono in corsa per l'altro posto disponibile. Ecco la guida all'evento