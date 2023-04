VIDEO / Juventus-Inter 1-1: Lukaku ringrazia Bremer e acciuffa la Juventus

Termina con un pareggio per 1 a 1 la semifinale d'andata tra Juventus e Inter. Lukaku risponde al vantaggio di Cuadrado. Gara che si accende nei minuti finale con l'attaccante belga che viene espulso per somma di ammonizioni

Termina con un pareggio per 1 a 1 la semifinale d'andata tra Juventus e Inter. Lukaku risponde al vantaggio di Cuadrado. Gara che si accende nei minuti finale con l'attaccante belga che viene espulso per somma di ammonizioni per l'esultanza considerata polemica rivolta alla curva bianconera dopo aver trasformato il calcio di rigore, netto, concesso per un tocco di mano eclatante di Bremer in area di rigore nei minuti di recupero