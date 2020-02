L’emergenza Coronavirus non ferma le wags dell’Inter. Con le palestre chiuse dopo le ordinanze regionali, le compagni di D’Ambrosio, Lautaro Martinez e Sensi non vogliono rimanere ferme e trovano un metodo per tenersi in forma. Come già successo ieri, allenamento all’aperto per le 3 wags, come documentato sui loro profili social.