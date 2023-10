L'Inter in 9 match ha finora subito una sola rete nei primi tempi, quella su clamoroso svarione di Bastoni con la Real Sociedad

Merito anche di Sommer che nella stagione 2022-23 fu protagonista di una strepitosa prestazione con 19 parate per il Borussia Mönchengladbach contro il Bayern, record in Bundesliga per una singola partita